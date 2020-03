Znevýhodnenie a doplácanie občana pri colnom konaní

Jedným z benefitov, ktoré sa do podnikania snažím prinášať sú kvalitné zahraničné značky z USA, ktoré nemajú pôsobnosť v EÚ a s tým je samozrejme spojená agenda preclievania.

Chceme zázkazníkom uľahčiť život a ponúknuť im top joga značky dostupnejšie a bez byrokracie. Berieme si toto bremeno na seba. Keďže sme malý eshop snažíme sa podnikať čo najefektívnejšie a uvedomujeme si, že čím lepšie nastavíme procesy tým to bude prínosnejšie pre zákazníka a rovnako aj pre nás lebo nás to bude na konci dňa stáť menej. Viac toho vybavíme, odbremeníme zákaznícky servis a môžeme čas venovať skvalitňovaniu a pridávaniu hodnoty pre zákazníka. Žial toto v konkrétnom postupe pri colnom konaní vôbec nefunguje.

Prekážky v colnom konaní z pohľadu občana

O tom, ako je zbytočné, že sa pri elektronickej komunikácii musíme registrovať na ďalší portál - CEP, keď už máme registráciu na Finančnú správu či komplikovanosti formulára na podanie colného vyhlásenia pri dovoze už bolo napísaných niekoľko článkov. Mňa popravde zarazil stav, v akom sa celý proces nachádza, keďže od 01.05.2017 sa podáva dovozné colné vyhlásenie v štandardnom postupe len elektronicky (systém eDovoz).

Spoločnosť Ditec s tržbami v desiatkach miliónov (za rok 2018 - 36mil. EUR) nám pripravila systém, ktorého výsledkom je:

online formulár, ktorý 99% bežných občanov nemá šancu vyplniť

takmer nemožnosť odoslať úspešne bez telefonátov na fin. správu

chýbajúca podpora pre používateľov MacOS

a mnoho ďalších nedostatkov

Čo je však ešte zarážujúce sú dopady, aké to celé má. Doteraz som si preclieval veci cez kuriérsku spoločnosť. Stretol som sa tu však s neochotou, slabou komunikáciou a prieťahmi v konaní a to si za to celé človek platí.

Rozhodol som sa, že si to naštudujem a prejdem si tým sám. Keďže som mal vzory predošlých JCD mohol som sa inšpirovať pri precielvaní rovnakého tovaru. Ani to mi však nestačilo, aby som to bez komplikácií zvládol.

okno, ktoré sa otvorí po validácii formuláru a má informovať o tom, kde je chyba (Ditec)

Vďaka ochotnej p. Michalicovej na podpore som sa dopracoval k správnej forme podania. Napriek tomu, že som preštudoval všetky dostupné informácie až pri telefonáte som sa dozvedel všetky potrebné informácie. Dozvedel som sa, že v podstate ľudia neustále volajú s problémami s vyplnením. V dôsledku toho, že si firma Ditec nespravila dobre svoju robotu musíme platiť z daní zamestnancov, ktorí nám pomáhajú vyplniť elektronické tlačivo, ktoré zo zákona nahradilo tlačene (čiže iná možnosť nie je) a malo urýchliť celý proces. Výsledkom je presný opak. Proces je pomlajší, s chybami a musí ešte viac ľudí suplovať nedostatky, ktoré elektronická komunikácia vytvorila namiesto toho, aby ich odstránila. Teraz som myslel, že už mám vyhraté a môžem elektronicky odoslať ostatné prílohy na colnicu, zapaltiť colný dlh a prevziať tovar. Nie.

Kde končí elektronizácia colného systému

Po podaní som sa totiž dozvedel, že prílohy nie je možné posielať s podpisom priamo ale musím ich zaniesť osobne. Pri ďalšom telefonáte s technickou podporou som sa dozvedel, že vlastne existuje ešte jeden systém - Cep.Ekr - https://www.cep.financnasprava.sk/sk/ako-pouzivat-cep/podklady-pre-dodavatelov , ktorý v sebe má zabudovanú funkciu posielania príloh. Hádajte čo - nefunfuje. Teda nefunguje pre bežných občanov. Súkromné spoločnosti si mohli vybudovať vlastný softvér, pomocou ktorého prílohy k podaniu odosieať môžu. Občan ostáva na druhej kolaji. Zodpovední ľudia za implementáciu sa rozhodli, že dajú zarobiť súkromným spoločnostiam. Nielenže logistické firmy si platia za prenájom týchto systémov, rovnako aj my im to zaplatíme, keď si nechávame precliť tovar cez nich.

Oni nemusia cestovať na okraj Bratislavy - letisko, aby si prv krvopotne vyplnili nelogický online formulár (ak teda majú el. občiansky) a následne si vytlačili všetky papiere a zaniesli ich. To je skutočná elektronizácia.

Prečo sa nám navyšujú náklady a preplácame

Pre prepustenie tovaru musím uhradiť colny dlh. Ten mi vypočítajú až na základe predloženia všetkých potrebných dokladov, ktoré musíme ako občania odniesť osobne ak sme deklarantmi. Ak chce človek platiť za colný dlh bezhotovostne musí byť proste kreatívny. Nečakajte, že tam bude terminál. Naštastie existujú v dnešnej dobe už veľmi kvalitné mobilné aplikácie bánk. Odniesol som teda papiere, čakal som 20 min na výmeru colného dlhu (tento čas som teda nemohol využiť na podnikanie) a dostal som papier, kde bolo číslo účtu a VS. Hľadám očami aspoň QR kód. Zbytočne. Podarilo sa mi aspoň presvedčiť colníka, že mu to pošlem prevodom a hneď mu pošlem z mobilu PDF na email o úhrade. Hotovo. Po zaplatení sumy však rozmýšlam koľko vlastne platím a za čo.

Kurz pre prepočet sa určuje dopredu na celý mesiac : https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/kurzy-nbs Nemám na výber a hoci by bol kurz proti mne - v tomto prípade aj bol, musím prepočítavať rovnakou konštantou celý mesiac. Aj keby prišlo k výraznému posilneniu EUR, nemôžem si to načasovať Výška colného dlhu sa mi potom započíta do základu pre výpočet dane Výsledom je, že horším kurzom sa mi navýši výška colného dlhu, ktorá mi navýši základ pre výpočet DPH

vývoj kurzu USD (Google)

Záver

V dôsledku decentralizovanej elektronickej správy strácame čas registráciou na ďalší portál. Na tom portáli (CEP) pracujem s formulárom, ktorý má fatálne nedostatky a spôsobuje opäť stratu času podávateľa a rovnako zamestnancov FS. Z našich daní sme firme Ditec zaplatili za systém, ktorý spôsobuje, že opäť z naších daní musíme platiť ľudí, ktorí riešia ich chyby. Štát umožnil súkromným firmám riešiť celý proces elektronicky, ale neposkytol tú istú službu občanom. My teda platíme opäť z naších výplat peniaze súkromným firmám, ktoré platia iným súkromným firmám za využívanie nedokonáleho systému, ktorý sme si zaplatili tiež z našich výplat. Ani v týchto firmách však nenájdeme vždy hodnotu za peniaze a rozhodneme sa to riešiť po vlastnej osi. Strácame pritom čas pri riešení banálnym problémov s helpdeskom, cestovaním a čakaním. Strácame pritom aj peniaze, lebo ten čas nevenujeme firme, platíme vyššie clá a dane (v určitých prípadoch), nepochopiteľne platíme dan z poplatku pre štát - clo, míňame zbytočne papier a benzín.

Ideálny svet?

Objednám si tovar z USA. Do nejakého (nového) systému zadám v ľudskej reči čo dovážam (aký tovar, a pod.), dostanem výstup o tom, čo všetko musím vyplniť, aká je nomenklatúra a pod., dostanem šablónu XML výstupu - nahrám do systému FS, doplním ostatné údaje, podpíšem elektronicky (zo všetkých OS), odošlem povinné prílohy (faktúry a pod.), dostnem príkaz na úhradu dlhu + DPH aj s QR kódom, odošlem, potvrdenie sa automaticky pošle prepravcovi a keď mám prepravnú podmienku od dverí k dverám, príde mi sms notifikácia o čase doručenia alebo si prídem osobne po tovar. Prevezmem tovar a predávam.